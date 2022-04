Isabelle MELLIER

Passionnée depuis toujours par les relations humaines, ma curiosité m'a emmenée progressivement sur les chemins des techniques orientales de bien être telles que le shiatsu, le reiki, le Taiji Quan et le Qi Gong.

Chaque jour je découvre la force de la vie, bien plus puissante que ce que nous en imaginons...

Après l'Orient, je retrouve mes racines dans le magnétisme et la géobiologie... Tous ces outils font désormais partie de mon chemin. Ils soutiennent ma démarche d'accompagnement près de particuliers en recherche d'un mieux être, dans le respect et la bienveillance.



Installée à titre professionnel depuis 2003, j'assure des cours de Qi Gong, et des séances d'accompagnement en individuel.

J'aime la lecture, les musées, les édifices religieux, la géobiologie, les arts en général.

La spiritualité a également une place de choix dans mon quotidien.



Mariée et mère de famille depuis un certain temps...beau lieu d'apprenti-sage !





Mes compétences :

Energétique