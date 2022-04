Isabelle MELLIER

Après plus de 10 ans en officine, j'ai réorienté ma carrière vers l'environnement et plus précisément la qualité de l'eau et les traitements de l'eau, en effectuant une formation de type master à l'EPF école d'ingénieur de Sceaux. J'ai effectué diverses missions pour Lyonnaise des eaux:

-une mission d'étude des paramètres de qualité de l'eau de la seine en île de France

-une mission de communication autour de la qualité de l'eau de la Seine en île de France en créant le site internet eau-de-seine.com. J'en ai assuré la conception et la gestion du projet en 3 mois pour sa mise en ligne événementielle lors d'un partenariat avec le championnat du monde de pêche aux coups de paris 2001.

J'ai occupé la fonction d'ingénieur commercial eau et santé autour du risque légionnelle et participé à la refonte du plan de crise régional en m'investissant dans le domaine de la gestion des risques sanitaires.

Dans le même domaine, j'ai créé pour DEKRA une offre commerciale d'audits de risque légionnelle.

Je me suis ensuite investie dans la formation continue en animant des sessions sur la gestion informatique de l'eau.

Actuellement, je fait partie de la commission eau des amis de la valllée de la Bièvre. Cette association s'occupe de la protection de l'environnement dans la vallée de la Bièvre. Je rédige des articles d'alerte sur la qualité de l'eau de la Bièvre dans le journal de l'association et consulte les enquêtes publiques pour anticiper les risques de détérioration de l'environnement dans la vallée.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion de projet qualité

Qualité

qualité de l'eau

Risques sanitaires

Traitement de l'eau