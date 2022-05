Philippe Desire ONAMBELE

Je suis de nationalité camerounaise,titulaire d'un DEA en histoire économique obtenu à l'université de yaoundéI et d'un master professionnel en relations internationales, spécialité management des organisations internationales d'intégration ,obtenu à l'Institut des relations internationales du Cameroun ( IRIC ).

Professionnellement , depuis 2011 je suis consultant indépendant en économie internationale de développement.

Antérieurement à cette activité, j'ai dirigé en qualité de directeur général de septembre 2009 à février 2011, une société coopérative ayant 03 agences et un personnel chiffré à presque 150 personnes.

- de 2001 à 2005 j'ai été chef service du personnel enseignant du centre merici frassati cumulativement avec les fonctions de Préfet des études de cet établissement spécialisés dans la scolarisation des enfants et adultes ayant des soucis psychologiques.

- De 1997 à 2009 J'ai été enseignant d'histoire -géographie et éducation à la citoyenneté notamment des classes de terminales tous ordres d'enseignement et spécialités confondues.



