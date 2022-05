Philippe DESIREST

J ai créé le Cabinet PHIGEST CONSEIL à Beauvais (60) en 1989, alors spécialisé dans le conseil aux petites et moyennes entreprises ainsi que la formation plutôt orientée vers le milieu industriel.

Aujourd hui, mon activité de formateur indépendant occupe environ 90% de mon temps. Mes domaines d intervention sont les suivants:

-comptabilité

-gestion

-fiscalité

-paie

-legislation sociale

-formation de représentants du personnel

auprès de différents publics (formation continue, alternance, demandeurs d emploi) et pour le compte de clients tels les AFPI, le CNAM, l IAE...

Je suis également impliqué dans la vie associative et Maire de la Commune de Guignecourt (60)





Mes compétences :

Formateur

Formation