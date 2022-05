Au cours de mes dernières années d'activité, j'ai ajouté le e-rédactionnel en marge de certains entretiens. Ceci afin d'optimiser le processus de vente.

Résultat: jusqu'à 100 % d'affaires en plus!

Je propose désormais de bénéficier de cette démarche originale dans le cadre d'entretiens en one to one pour signer davantage de contrats!