Domitille DESJOBERT

Architecte d'intérieur, spécialisée dans l'agencement d'intérieur de bâtiments anciens,maisons appartemets, bureaux, pour des entreprises et des particuilers, je réalise des plans de projets, des devis auprès d' entreprises pré-sélectionnées, équipes qui se connaissent et organise le suivi des travaux.



J'aime l'alliance de l'ancen et du contemporain, l'authenticité et la dynamique, créer une harmonie avec des matériaux et couleurs variés tout en gardant une âme au lieu transformé.



Je suis très heureuse de contribuer au "cadre de vie" pour que chacun puisse de sentir bien et s'épanouir dans son travail ou chez soi !



Mes compétences :

Bois

Couture

Décoration