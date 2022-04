Guillaume DESJOBERT

13 ans d'expérience en logistique/projet et achat au sein du groupe PSA Peugeot Citroën.



= > Maitrise de l'ensemble de la supply chain usine, du fournisseur jusqu'au bord de ligne de fabrication:

* plan transport des pièces et retour des emballages

* réception, stockage, distribution des pièces automobiles

* responsable exploitation méthodes de l'usine (équilibrage de 711 opérateurs, maitrise des systèmes d'informations, suivi budget engins et gestion des emballages vides)

* amélioration continue du process logistique en usine

= > Responsable achats projet : animation fournisseurs et négociation des évolutions sur plusieurs moteurs et véhicule hybride electrique



Ancien élève de l'Insa de Lyon (Département GMC).



Mes compétences :

Projet

Achats

Transport

Automobile

Management

Logistique

Organisation