Philippe DESLOUBIÈRES

Sculpteur sur acier et aluminium. Travaille depuis cinq ans sur le thème GERMINATION.

Représenté par Absolute Art Gallery en Belgique et Galerie Réjane Louin en France.



COLLECTIONS PUBLIQUES ET D'ENTREPRISE

Ville de Daegu. Corée du Sud - Ville de Chantilly - Editions Help Médical. Neuilly sur Seine - Ville d’Issy les Moulineaux - Ville de Saint Ouen - Fondation Bérardo. Portugal - Fondation Datris - Entreprise Sulky. Châteaubourg - Ville de Séoul. Corée du Sud



COLLECTIONS PRIVÉES

Belgique, France, Espagne, Hollande, Allemagne, Suisse, Italie, États-Unis, Liban, Maroc, Corée du Sud, Japon, Malte.



www.philippedesloubieres.com