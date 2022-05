De formation Ingénieur généraliste avec approfondissement en électricité, Philippe DESMIS est spécialisé en gestion de projets multi métiers et maîtrise toutes les étapes du déroulement d’une affaire pour avoir exercé différentes fonctions dans la réalisation d’un projet, depuis l’analyse du cahier des charges jusqu’à la mise en service des équipements en passant par les achats et l’ingénierie.



L'expérience de chantier de centrales thermique outre la connaissance de procédés de conversion thermodynamique et de procédés associés ainsi que la connaissance de la méthodologie de mise en service, l'expèrience en ingénierie électrique chez un concepteur de gros systèmes mécaniques destinés à l'exportation favorisent la capacité à appéhender les projets multimétiers dans un contexte multiculturel.