Louis MAKSOUD

Docteur en physicochimie des matériaux, je travaille actuellement pour Alter Solutions Engineering, en mission permanente au centre de recherche de GE Grid Solutions. J'interviens dans des projets internes et externes sur l'aspect matériaux polymères, métalliques, liquides et gaz, du développement à l'analyse et l'amélioration des performances et des propriétés mécaniques, électriques et chimiques.



Mes compétences :

Microscopie et spectroscopie

Simulations de dynamique moléculaire

EXAFS sur Synchrotron

RMN

Diffraction des rayons X

Gestion de projet

Relationnel

Rédaction scientifique

Ingénierie

Rédaction technique

Thermodynamique

Innovation

R&D

Analyse physico chimique des matériaux

Chimie

Energie solaire

Nucléaire

Caractérisation électrique

Caractérisation mécanique

Spectroscopie

Caractérisation des matériaux

Matériaux

Matériaux composites

Chimie des matériaux