Blanche OUVRARD

De formation généraliste en chimie et en physique, je me suis spécialisée dans la conception et la caractérisation de matériaux, notamment des alliages. J'ai participé à différents projets de recherche, en France et à l'étranger ainsi qu'à l'organisation du Forum AquiDoc, forum pour l'emploi à destination des jeunes chercheurs et des entreprises. A l'écoute, j'aime travailler en équipe et partager des idées. Je suis aussi intéressée par la gestion administrative des projets (recherche de fournisseurs, organisation de réunions, rédaction de documentations).





Mes compétences :

Métallurgie

Bonne capacité d'analyse

Travail en équipe et compétences relationnell

Qualités rédactionnelles

Microsoft office