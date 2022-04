Célia NICOLET

En 2005, j’ai commencé une formation d’ingénieur à l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie et Physique de Bordeaux. Au cours de cette formation, j’ai eu l’opportunité d’effectuer plusieurs stages dont l’un aux Pays-Bas au laboratoire R&D de Nuplex, une entreprise de fabrication de résines pour peintures. J’ai énormément apprécié ce stage qui m’a permis de m’investir dans les différentes étapes de la fabrication d’une peinture.

Une fois diplômée, j’ai décidé que je voulais travailler en R&D et afin de mettre les meilleures chances de mon côté, j’ai poursuivi mes études avec une thèse CIFRE sur la synthèse de polymères appliqués aux cellules solaires photovoltaïques.

Pendant l'année de post-doctorat qui a suivi, j'ai travaillé sur le développement de résines pour la nanolithographie en partenariat avec Arkema et je suis, depuis, ingénieur R&D chez Arkema en charge de développer ce projet.



Mes compétences :

Anglais

Anglais courant

Electronique

électronique organique

Gestion de projet

Plastiques

Polymères

Travail d'équipe