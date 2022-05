Sabrina PAVY

Bonjour,



Une formation de base solide et polyvalente en physico-chimie et des expériences dans des secteurs variés font la force de mon profil.



Je suis aujourd'hui Responsable de la Qualité, de l'Etiquetage et de la Réglementation dans l'entreprise SOFARS.



SOFARS formule et commercialise des aliments complémentaires pour les animaux et des soins externes pour les chevaux. Petite PME du paysage vendéen, le développement de produit et la formulation est également une part importante de mon quotidien.



Toujours ouverte à de nouveaux challenges professionnels, je suis à l'écoute des différentes opportunités autour de Nantes - Angers - La Roche sur Yon. Mes dernières expériences m'orienteront naturellement vers le secteur de l'agroalimentaire, dans le domaine de la qualité et/ou du développement de produit.



Mes compétences :

Couches minces

Ingénierie

matériaux

Peinture

Pétrochimie

Photovoltaïque

Polymère

Réglementation produit

Agroalimentaire

HACCP

Management de la qualité