Sabrina PAVY

Après avoir travaillée plus de 10 ans dans la restauration, j'ai souhaité me reconvertir professionnellement, et j'ai entrepris une formation de secrétaire assistante médico-sociale en mars 2015. J'y ai acquis des compétences telles que la dactylographie, la rédaction de courrier, des connaissances de droits des usagers, techniques de communication...

Mes expériences passées et les stages que j'ai pu effectuer mon permis d'acquérir un savoir-faire dans ce domaine.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Accueil physique et téléphonique

dactylographie

gestion d'un planning de rendez-vous