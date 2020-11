Philippe DESSERTENNE (DESSERTENNE PHILIPPE)

Bonjour ,



J'ai un parcours de 21 années en direction & développement de BU dans 3 sociétés.

* Food ( UNILEVER France )

* Agro filières ( AFE Filières AD GMS de l'Aval à l'amont )

* Cosmétique ( EP Hair )

Postes

x Directeur de Business Développement

x Directeur Filières de BU Food GMS & RHF

x Directeur Commercial France

x Directeur National des Ventes

x Directeur Trade & Marketing produits frais

x Directeur d'enseignes GMS food Indpt

x Nam négociateur en centrale Nationale Epicerie & Frais

x Directeur zones région



J ai prouvé par mes résultats sur ces postes à responsabilité que je possède les compétences nécessaires pour développer des business en GMS & RHF anticiper,manager, négocier et faire évoluer des équipes de gestion, ventes et de trade marketing Food, Cosmétique & Agro .



J'ai su faire adhérer et motiver des équipes de marketing, de vendeurs, de DZ,DR, de Trade-Marqueteurs, de Merchandiseurs, de directeur d'enseignes et de Nam Comptes Clés Nationaux et Régionaux sur des divisions B2C, B2B, GMS & RHD.



Enrichi de ces évolutions et dun double diplôme dont Master 2,en Finance commerce & agro-agri; je m'intègre rapidement car je maîtrise ces univers Aval GMS & RHD & Amont Agro & Agri .



Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.



Philippe DESSERTENNE

3000phd@gmail.com

06 22 57 69 00



Mes compétences :

Business développement

Fusion de société & gestion de projets

Stratégie Commerciale avec analyse des marchés

Autonomie professionnelle

Leadership

Tenace

Gestion de fusion d'équipes

Brand leader

Négociation commerciale

GMS, RHD, B2C, B2B, FOOD, Cosmétique, agriculture

Gestion budgétaire

Stratégie commerciale

B2C