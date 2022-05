Philippe Dessertenne



- Directeur d'enseignes Unilever GMS : Stratégie et développement des ventes en grande distribution

Négociation en centrales d'achats GMS dont la responsabilité de 600 millions d' € pour ITM,GALEC,SU

Elaboration des plans d'actions et développement des leviers de croissance enseignes

Encadrement de comptes clés nationaux et régionaux en centrales d'achats GMS



- Directeur national des ventes trans food Unilever GMS : Elaboration des plans d'actions pour le terrain

Encadrement de 90 vendeurs et de 10 directeurs de régions pour fixer et prioriser leurs actions

Fusion et conception de forces de ventes gms Food dans le cadre de restructuration de 3 sociétés



Mes compétences :

Négociation

Ressources humaines

Direction commerciale

Juridique

Management

Marketing

Finance

Category management

Gestion de projet

Direction de centre de profits

Encadrement

E-commerce

Trade marketing

Développement commercial