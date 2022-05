Philippe DETAY

ASSISTANT RH EN PROTECTION SOCIALE DES ENTREPRISES



Du diagnostic de vos besoins au pilotage de vos contrats, en tant qu’expert en protection sociale, je vous accompagne dans le cadre d’une relation personnalisée.



Mon seul objectif : vous proposer les solutions les plus adaptées et optimiser la performance économique et sociale de votre entreprise.



Ensemble nous allons décrypter, optimiser, mettre en conformité et donner de la transparence à vos régimes complémentaires de protection sociale.



Frais cachés, provisions improvisées, négociations sur les accords de branche, dérogations à défaut de jurisprudence, politiques commerciales des assureurs, transparence des frais de chargement, calcul des provisions, respect de la réglementation, etc…sont autant d’éléments susceptibles d’influer sur vos régimes et leurs coûts.



A2P SOLUTIONS vous propose de mettre à nu vos régimes de protection sociale complémentaire afin de mieux les piloter et de leur donner le poids économique et social qu’ils doivent avoir dans votre entreprise et cela en toute indépendance vis-à-vis des acteurs du marché de la protection sociale.



Plus qu’une chasse aux économies budgétaires, c’est un accompagnement permanent qu’A2P SOLUTIONS vous propose en mettant son expertise au service de votre entreprise et de vos collaborateurs en charge de cet élément incontournable de votre politique de gestion des ressources humaines.





Notre expertise nous a conduit à créé un programme de services à destination des acteurs de la protection sociale complémentaire:



ACE



Portés par des réformes qui se succèdent, et qui devraient se succéder encore, nous avons créé un programme d'accompagnement des entreprises dans la mise en conformité des régimes de protection sociale complémentaire.



ACE est l'assistant RH en protection sociale et s'adresse à tous les intervenants de ce secteur de l'entreprise:



Chefs d'entreprises (TPE, PME etc...)



Responsables des ressources humaines,



Experts Comptables...



Mais aussi



Intervenants du marché de la protection sociale.



ACE vous permets de garantir la conformité de vos décisions et vous accompagne dans la mise en oeuvre.



Mes compétences :

Négociations paritaires

Compétence transfrontalière

Consultant

EXPERT PROTECTION SOCIALE

Formateur

Conseil

Services

Assurance

Assurances collectives

Santé

Protection sociale

Épargne salariale

ASSISTANT RH EN PROTECTION SOCIALE

PROTECTION DU CHEF D'ENTREPRISE