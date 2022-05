Philippe DEVELAY

Depuis Octobre 2011 : SAP SD/MM expert pour Nextiraone



2009 à 2011 : Consultant SOA People



En 2010 j'ai rejoint SOA people et passé ma certification SD en Octobre 2010 et participé à divers projets :

Cephalon - 1 an (industrie pharmaceutique)- roll out européen.

Projet international d'implantation d'une solution "Quote to Cash" dans toutes les filliales Européennes de Céphalon

Particulièrement en charge de la partie SD (Design, configuration..) pour les commandes, la facturation, les prix, la TVA dans un contexte "Plant abroad"

Aussi en charge de la formation des utilisateurs et du support après go live



EDQM: Pharmacopée européenne (5 mois - Installation) :

Dans ce projet, j'étais en charge pour la partie SD des Ateliers et de la rélisation du Blue - Print



SOGEVAL : Produits vétérinaires (5 mois - implantation)

Senior consutant sur SD (SD/LE) et MM dans ce projet d'implantation. Team lead en charge des ateliers, de la réalisation du Blue Print et de la rédaction des spécification fonctionnelles pour les interfaces.



1990 à 2009 :



Après avoir occupé le poste de responsable d’administration des ventes pour la filiale française d’un groupe germano-danois (Sauer-Danfoss, hydraulique industrielle), j’ai rejoint l’équipe en charge de l’implantation de SAP dans toutes les filiales du groupe depuis un peu plus de 4 ans



Au sein d’une petite équipe internationale, nous avons réalisé 11 implantations dans 10 pays européens différents, essentiellement dans les filiales de vente.



A partir d’un core model nous réalisions toutes les phases d’installation

- Analyse des écarts

- Configuration

- Test

- Data loading

- Formation

- Support après installation



Je suis particulièrement en charge du module SD (administration des ventes, facturation, prix) mais aussi de bonnes connaissances en MM…



Le projet est terminé depuis Janvier 2009 et je suis maintenant coordinateur SAP sur l’Europe mais je souhaiterais participer à d’autres projets d’installation SAP pouvant combiner une réelle expérience métier et des projets SAP internationaux.



Mes compétences :

SAP

ADV

SAP SD

SAP MM

SAP FI

SAP CRM

Customer Relationship Management

SAP PS

SAP LE

SAP Configuration

SAP CO

Change Management