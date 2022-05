Philippe DEVIN

Travaillant depuis une quinzaine d'années dans le domaine de la Supply Chain et plus particulièrement autour de projets SCM, j'ai acquis au fil du temps une forte expérience que je souhaite partager avec mes clients.



Freelance, je travaille aussi bien en France qu'à l'étranger.



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.



Mes domaines d'intervention sont :

- La préparation de la mise en place d'un projet de Supply Chain

- Architecture et définition d'une solution Supply Chain.

- La gestion de projet SCM (MS Project, Solman, ...), management d'équipes internationales.

- La définition et la modélisation des processus SCM(ARIS)

- Déploiement de solution SCM dans des environnements internationaux

- Gestion des réseaux logistiques, optimisation des stocks, ...



- La mise en oeuvre de la solution SAP SCM (APO) principalement sur les modules suivants :

- Gestion des prévisions de vente (DP)

- Gestion du réseau logistique (SNP, heuristique, CTM, optimiser)

- Planification de la production (PP/DS)

- Contrôle de disponibilité (GATP)

- Interface avec ECC (CIF)

- Formation



Mes compétences :

SCM

Conseil

Management

Gestion de projet

Supply Chain

Formation

Audit

ERP

APO

ARIS

Conduite du changement

Optimisation production et logistique