Philippe DEVOS

Plus de 20ans de direction générale (commerciale et industrielle)dont 14 au sein de groupes internationaux.

Tempérament commercial, développeur, gestionnaire.

Export.

Management, production, R&D, gestion, Finance.

Motivation d'équipes, conduite du changement.

Adaptation internationale et muticulturelle.

Management de projets.



Anglais bilingue.

Espagnol opérationnel.

Mandarin notions.





Constitution en 2010 de la SAS Valeurs et Solutions.

Manager interim transition missions



Mes compétences :

Gestion

Export

Organisation

International

Industrie

Management

Commercial

Textile

Strategie