Philippe DICHIARA

Filippo Dichiara, 59ans, marié, Ingénieur en électricité.



Mon itinéraire en résumé



Avec plus de 35 années d' activité professionnelle , j'ai au travers de mes expériences , acquis de solides compétences dans divers domaines techniques , et en particulier dans le secteur de l'électricité ( Très basse Tension, basse et moyenne tension ) .

En plus des compétences spécifiques au secteur de l' électricité , depuis 2000 jusqu'à ce jour , je suis chargée de la gestion de projets et de chantiers dont les budgets varient de quelques centaine de milliers à plusieurs dizaines de millions d'€uros.

Certains de ces projets sont décrits dans mon CV sur le site : http://www.filippodichiara.be



Depuis plus de treize ans , j'ai occupé divers postes à titre de gestionnaire de projets industriels Je maîtrise les aspects techniques de ma profession. Les différents domaines couverts m'ont permis d'acquérir et de développer différentes connaissances techniques. En outre, je me sens particulièrement à l'aise dans les négociations commerciales inévitables qui sont nécessaires pour mener à bien les projets confiés .

A l'aise dans les relations humaines et sociales , je n'ai aucune difficulté à trouver et m'entourer avec des compétences nécessaires pour faire aboutir des affaires que je gère.



Mes compétences :

Bâtiment

Commerciale

Commerciale et technique

Conception

Coordination

FAISABILITE

Gestion commerciale

Gestion de projets

Réalisation

Sidérurgie

Technique