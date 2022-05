Philippe DIEUDONNE

Le monde bouge tous les jours de plus en plus vite.

Le monde de la construction bouge avec des projets de plus en plus complexes à mettre en œuvre : réglementations toujours de plus en plus pointues, droit des sols - urbanisme, normes techniques sans cesse plus contraignantes et parfois incompatibles, multiplicité d'interlocuteurs, concurrence exacerbée, le tout à mettre en service dans un délai de plus en plus court entre le besoin et la mise à disposition et évidement à un coût maîtrisé.



Mais les projets se font aussi et avant tout au service d'utilisateurs quels qu'ils soient, utilisateurs toujours plus exigeants.



Fort de 25 ans d'expériences de pilotage d'opérations complexes (il est usuel de dire qu'il n'y a pas plus complexe qu'un hôpital si ce n'est une centrale nucléaire), je peux vous apporter, au secteur public comme au secteur privé une expertise précieuse à tous les stades d'une opération d'infrastructure ou piloter vos opérations.



Mon parcours atypique tant statutaire (ancien fonctionnaire, dorénavant en CDI) que géographique dénote de réelles qualités d'adaptations, d'un sens développé du pragmatisme et d'ouverture.



Mes valeurs sont celles de la rigueur, l'honnêteté, le partage et le sens du collectif, la persévérance, toujours au profit de l'intérêt commun.



Mes compétences :

Droit des marchés publics

Excellentes connaissances en assistance à maitrise

Assistance utilisateurs