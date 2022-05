Philippe DIEUDONNE

Bonjour,



Je viens d'obtenir mon diplôme d'ingénieur généraliste spécialisé dans l'environnement à l'école d'ingénieur du CESI.

J'ai 43 ans, je suis marié, j'ai deux enfants.

J'ai 20 ans d'expérience dans l'environnement en : prélèvements, analyses minérales organiques, métrologie, maintenance des appareils de laboratoire,mise en place de modes opératoires.Etant aussi titulaire d'un BTS biochimie, j'ai de bonnes connaissances en bactériologie et en agroalimentaire.

J'ai une expérience de six mois en tant qu'ingénieur pour avoir travaillé à la DREAL pendant mon stage. J'ai été responsable des déclarations pollutions pour la Lorraine. J'ai aussi élaboré avec mon équipe une publication : sur les activités de la DREAL Lorraine mettant en avant le bilan environnemental de l'année.

J'ai réalisé :

- une étude sur les panneaux photovoltaïques

- une conférence sur l'éthique de l'ingénieur face au développement durable.

- une étude de plusieurs mois pour une entreprise lorraine sur la faisabilité de produire un nouveau concept.

En plus d'avoir suivi des cours de management, j'ai formé la plupart des responsables techniques de mon entreprise et j'ai managé de nombreux ingénieurs, menant à bien TOUTES les différentes missions confiées.

L’acquisition du TOIC me permet de comprendre les textes techniques anglais. Actuellement, je suis toujours technicien à Maxéville (EUROFINS IPL EST).

Je cherche à valoriser mon diplôme.

Je suis mobile.

Bonne journée à tous.

Philippe Dieudonné.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Chef de projet

Chimie

Métrologie

Production

Qualité

Responsable production