Claire GABRIEL*

Depuis juin 2011, je suis titulaire d'un bac + 2 dans le domaine Qualité sécurité et Environnement que j'ai effectué en alternance entre le Cesi et Continental à Hambach.En septembre2009, j'avais décidé de reprendre mes études pour me perfectionner dans un domaine dans lequel j'ai déjà travailler.

J'ai aussi une formation(bac +2)en mécanique, j'ai pu approfondir mes compétencess pendant trois ans en temps qu'agent de maîtrise dans un laboratoire d'essai mécanique au sein d'une fonderie



Mes compétences :

Normes Iso

ISO TS 16949

Environnement

ICPE

Sécurité

TMS

Qualité