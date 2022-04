Claire GABRIEL

Après l'obtention d'un BTS Tourisme au sein de l'Ecole Internationale Tunon de Nancy, mes expériences professionnelles ont été variées. J'ai tout d'abord commencé dans mon domaine de compétences chez AVIS Location de Véhicules en tant qu'assistante commerciale et opérationnelle.

Je me suis ensuite dirigée vers le secteur de l'immobilier, tout premièrement en tant que négociatrice et ensuite en tant que chargée de location.

Ces dernières expériences m'ont permis de faire le point sur ma carrière professionnelle et d'assimiler que le contact humain, le suivi et satisfaction clientèle sont des éléments primordiaux. Passionnée par la vente et la négociation, je me suis alors tournée vers le métier d'Assistante Commerciale dans le domaine du transport au sein de la société GLS Transports. J'ai assisté trois commerciaux et une Responsable Grands Comptes. Mon poste a évolué par la suite vers le titre de Conseillère de Clientèle tout en maintenant l'aspect assistanat. J'avais alors en charge la prospection pour le titre des commerciaux et le mien tout le Grand Est de la France, le démarrage de dossiers clients, le suivi d'un portefeuille. En parallèle, j'étais amenée à gérer l'administratif y afférent, les réclamations, et la vente additionnelle de nouveaux produits proposés par la société.

Cette dernière expérience m'a offert l'opportunité de travailler pour un groupe européen, dans un climat constant de challenge.

D'un tempérament vif et convivial, je suis autonome et responsable afin de répondre aux exigences requises avec rigueur et organisation. Mon aisance relationnelle me permet sans conteste de m'adapter à tout type d'interlocuteurs internes, externes et décideurs.





Mes compétences :

Qualités rédactionnelles



Conseil en organisation

Commercial

Internet

Logistique

Gestion de la relation client

Aptitudes relationnelles