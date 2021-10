Arnaud DARROU

ACTUELLEMENT CONSULTANT QUALITE AU SEIN POLYMONT CONSULTING

Conseil et Audits pour lélaboration, la mise en place, et le suivi de systèmes qualité (ISO 9001/2008 et 17025)

Formation sur les référentiels ISO 17025 et ISO 15189 : management qualité en laboratoire, approche processus, communication qualité, métrolgie, incertitudes, validation de méthode.

Formation en métrologie, calculs des incertitudes de mesures, calcul statistiques, cartes de contrôle, validation de méthodes et qualité laboratoire (ISO 17025).



Mes compétences :

Conseil

Management de la qualité

Analyses environnementales

Iso 17025

Formation

Auditeur

Consultant

ISO 15189

ISO 9001

Audit