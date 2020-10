Sebastien DEJAN

Ingénieur de formation, j’évolue depuis plus de 18 ans dans le domaine de l’informatique et de l’instrumentation pour les laboratoires (pharmaceutiques, agro-alimentaires, médicaux …). Au sein d’entreprises de taille variée, j’ai pu me développer lors de missions en R&D, Marketing Développement, Service Client et actuellement en tant que responsable d’investigation au Service Client global.



J’ai aujourd’hui la volonté de mettre à profit ces expériences variées en m’investissant dans l’accompagnement à la transformation des entreprises, notamment par le développement des compétences des équipes. Le domaine du consulting et de la formation est donc une opportunité d’évolution particuliérement motivante.



Mes compétences :

ISO 17025

Chef de produit

Métrologie

Instrumentation scientifique

Title 21 CFR Part 11

biomédicale

Formation

Support technique

SAP