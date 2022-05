Philippe DODARD

Fort d’une expérience commerciale de 35 ans dans des secteurs différents, mon expérience me permet une vision globale des projets techniques et commerciaux dans leurs environnements.

Ecoute, capacité d’analyse, rigueur, organisation, sont des qualités qui m’ont permis de progresser et acquérir la confiance de ma hiérarchie ainsi que des équipes travaux que j’ai eu le plaisir de manager (jusqu’à 80 personnes).

La pratique quotidienne des outils informatiques au niveau expert participe à mon efficacité.