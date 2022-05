Philippe DOMINI

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE



59 ans, ingénieur POLYTECH Marseille spécialisé dans les systèmes thermiques industriels



Depuis 2010 Consultant Énergétique et Thermique industrielle, Président Fondateur de DThECT SAS

En parallèle depuis mars 2015 Directeur des opérations & Directeur associé chez Proviridis fournisseur de Gaz Naturel carburant pour poids lourds et technologies associées.

- Coordinateur industriel et Responsable des achats d’énergie des sites Arcelor puis ArcelorMittal France de 2003 à 2009

- Responsable du projet de load management multi-sites de 2007 à 2009

- Auparavant, Chef de Service des process Energies (gestion optimisée des énergies et développement des process thermiques du site de Fos-sur-Mer / Sidérurgie).

 Gestion contractuelle multi-sites et load management, économies d’énergie, gestion de projet énergétique



DOMAINES D’ACTIVITE DE CONSEIL



- Audits, expertises, diagnostics thermiques et énergétiques,

- optimisation de procédés / organisations, réduction des coûts,

- Stratégies industrielles et plans d’investissements

- Gestion de projet : définition des besoins / rédaction du cahier des charges / suivi des consultations / aide au choix du fournisseur / gestion des équipes de projets

- Démarches de partenariat dans les relations clients/fournisseurs.





 Prise en compte des problèmes dans leur globalité en intégrant les volets sécurité, environnement (développement durable), coûts, qualité, productivité.



Cette activité s’appuie sur une expertise technique solide dans les domaines suivants :



1-1/ Les échanges thermiques, la mécanique des fluides, la combustion et les brûleurs



1-2/ La gestion des énergies, leur approvisionnement et les prévisions de consommation. La gestiondes contrats.



1-3/ L’organisation et le management.





Détail des compétences proposées :



1-1/ Les échanges thermiques, la mécanique des fluides, la combustion et les brûleurs.



- Résoudre les problèmes ponctuels :

- hétérogénéités thermiques,

- dégradations de réfractaires,

- substitution de combustibles,

- chauffes/refroidissements rapides et homogènes.

- Réduire les consommations et préserver l’environnement,

- Effectuer des audits, diagnostic, expertises d’installations thermiques industrielles,

- Effectuer des modélisations et simulations théoriques,

- Optimisations de procédés, recherche de solutions novatrices,

- Conseils et études de faisabilités / préparation de dossiers d’investissements (APS/APD).





1-2/ La gestion des énergies.



- Analyse des procédés et définition des besoins,

- Audits, bilans énergétiques,

- Modélisation et simulations théoriques,

- Cahier des charges pour appel d’offres contrats électricité, gaz naturel

- Mécanisme d’ajustement du réseau électrique,

- Mise en place de Load Management (prévisions, suivis, répartition de facturations multi sites).





1-3/ L’organisation - le management.



- Gestion de projet, plans d’investissements

- Optimisation d’organisation,

- Mise sous assurance qualité.



Mes compétences :

Achat

combustion

Electricité

Energétique

gaz

Gaz naturel

Gestion de contrats

Gestion de projets

Management

Mécanique

Mécanique des fluides

Organisation