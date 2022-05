Philippe DONGUY

Directeur des opérations de ventes à l'international. Mise en place d'un réseau de partenaires en Europe (Suisse, Pologne, Benelux) et en Afrique du Nord (Maroc Tunisie).



Développement des ventes de l'offre de Business Document spécialiste du document à la demande et de la GED. La production de documents sur poste de travail apporte aux entreprises une maitrise de la personnalisation par le document et une augmentation de la productivité.



Avec l'animation d'évènements à l'étranger en faisant intervenir des consultants de haut niveau auprès des Directions fonctionnelles et techniques.



Mes compétences :

International

Manager

Sales