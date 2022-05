Objectif :

Prendre des responsabilités dans l'entreprise en combinant mon profil de gestionnaire généraliste avec celui d'informaticien, et en m'appuyant sur des expériences réussies :

- d'adjoint de direction en administration et en société de services informatiques

- de chef de projets d'informatique et de gestion



Mes compétences :

- La gestion de projet

- L'utilisation de l'informatique pour faciliter la gestion de l'entreprise