Philippe DONZÉ

Depuis 1984, début de mon exercice professionnel en libéral, j'ai placé le massage thérapeutique au centre de ma pratique quotidienne. Je me suis régulièrement formé aux thérapeutiques manuelles dans le but de mieux comprendre le corps humain, la manière dont s’organisent ses souffrances et ses pathologies mais aussi d’expérimenter les possibilités multiples de cet outil remarquable qu'est la main pour soigner et soulager nos patients.

Cette conviction na cessé de se confirmer au fil des années, renforcée par mon expérience des approches empiriques et traditionnelles telles que le massage chinois ou certaines pratiques de reboutage non manipulatif, techniques d'une étonnante efficacité.

Le Massage Neural est né de cette expérience et d'un long travail de synthèse :

Cette méthode innovante est à la croisée des chemins entre tradition et modernité, alliant des modalités techniques empiriques issues du plus lointain passé avec les connaissances scientifiques actuelles ainsi que l'expérience reçue de ceux qui m'ont transmis leur savoir-faire en thérapie manuelle.

Le temps est venu de transmettre cette connaissance en créant une formation detinée aux masseurs-kinésithérapeutes D.E.

