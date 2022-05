Philippe DORDAIN

Mes vingt dernières années, passées en milieu industriel, m’ont permis de développer une clientèle exclusivement constituée de revendeurs, sur la France et la Belgique

Ma curiosité et mon sens de l’observation m’ont également permis de m’adapter à différents produits techniques, tant dans le soudage , que dans le coupage ainsi que l’aéraulique.

J’ai également profité de deux expériences enrichissantes avec des Sociétés Allemandes, chez qui ont été reconnus mes compétences et mon sens du partage .

Par le biais de mes distributeurs, j’ai également découvert les attentes et les exigences des utilisateurs.

J’aimerai donc découvrir une nouvelle gamme de produits à commercialiser et surtout relever un nouveau challenge en partenariat, avec une Société de renom.