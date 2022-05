Philippe DOUCET

Autodidacte, dynamique et homme de terrain avant tout, je possède une expérience de plusieurs années dans le domaine de la gestion d’entreprise, de la réalisation de marchés publics et privés, ainsi que de la communication et relation clients. Mes expériences professionnelles m'ont appris à travailler de manière autonome, à structurer et organiser mes équipes pour répondre au mieux aux besoins de mes clients que j'ai su fidéliser, tout en atteignant les objectifs fixés par ma direction.





Mes compétences :

Office 2010

Accompagnement commercial

Directeur commercial

Restructuration d'entreprise

Réorganisation de sociétés en difficulté

Responsable qualité

Recrutement

Management d'équipes

Autodidacte