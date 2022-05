Assureur par hasard puis par passion depuis 1977

les aléas de la vie m'ont fait voyager en Normandie

(basse et haute), Champagne-Ardenne, Franche comté (Jura), Guyane, Martinique,



Spécialisé dans l'assurance des dommages et curieux des terres et des hommmes que je fréquente par choix ou par opportunité, je cultive le paradoxe de vouloir prévoir tout en accceptant les défits imprévus.



Mes compétences :

Assurance

Sinistres

Production

Management