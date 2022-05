Philippe DOUIEB

• Forte sensibilité aux méthodes agiles avec plus de 2 ans de pratique.

• 10 ans d’expériences en gestion de projets : Cycle en V, CMMI, ITIL, Scrum

• Pratique de Visual Studio depuis la version 1.0

• Maitrise des langages objets : C#, Java

• 10 ans d’expériences en développement web : HTML5, JQuery, WebApi, Javascript

• Connaissances des bonnes pratiques d’ingénierie logicielle : Développement piloté par les tests, agilité, ALM, intégration continue, audit de code et refactoring, Merise, UML.

• Maitrise des bases de données SQL : SQL Server, Oracle, DB2

• Très forte capacité d’adaptation technique et fonctionnelle: expérience en Telecom, Assurance, Banque, Logistique, Expertise, Production.





Mes compétences :

Microsoft SQL Server

Microsoft C-SHARP

jQuery

Windows Communiciation Foundation

Oracle

Microsoft Team Foundation Server

Microsoft .NET Technology

LINQ

Entity Framework

DB2

Bootstrap

Webform

WebApi

UML/OMT

Scrum Methodology

Powershell

Microsoft Visual Studio

Microsoft Project

Merise Methodology

MVC

JavaScript

ITIL

HTML5