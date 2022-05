Philippe DOURIAUX

C'est lors de mon projet de fin d'étude à l'INSA Strasbourg dans le domaine des prothèses orthopédiques que j'ai développé cet intérêt pour le biomédical.

J'aime les nouvelles technologies et le travail pluridisciplinaire. Ce secteur convient donc totalement à mes aspirations et je m'y épanouis pleinement, en mêlant la recherche technologique avec l'expérience irremplaçable des chirurgiens. Je trouve ce cocktail particulièrement enrichissant, et je souhaite pouvoir acquérir une expertise dans ce domaine et en faire profiter mon entourage professionnel.



Mes compétences :

Développement

Médical

Biomécanique

Ingénieur

Orthopédie

Dispositifs médicaux

Matériaux