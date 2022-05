Philippe DOYEN

DOMAINES DE COMPÉTENCES



Définition, études et lancements de nouveaux produits

- Etude du positionnement concurrence, enquête consommateurs pour définition positionnement gamme avec segmentation par circuit de distribution.

- Brief agence de packaging et réalisation des emballages.

- Lancement produits : argumentaires forces de vente, présentation centrales de référencement, construction dossiers de presse, animation conférences de presse.

- Création de plus consommateurs, d’outils à la vente et d’aides au choix : merchandising, PLV, catalogues distributeurs, documents consommateurs.

- Communication : publicité presse spécialisée, publi-rédactionnel, sponsoring : « Route du Rhum ».





Gestion de gammes de produits



- Définition des budgets annuels de ventes, du budget marketing et des opérations de communication associées.

- Suivi des ventes en C.A., marges et parts de marché.

Etudes Nielsen par circuit de distribution et par segmentation marché.

- Construction de plan de relance commerciale, de promotions distributeurs, d’opération de déstockage ancienne gamme.

- Construction et suivi des dossiers d’homologation produit dans le respect des normes du Ministère de l’Agriculture.





Stratégie commerciale et suivi des ventes



- Définition de la politique commerciale avec veille concurrentielle et adaptation aux besoins clients dans le respect de la rentabilité.

Définition tarif, remises, conditions de promotion, prix planchers.

- Reporting bimensuel de consolidation en C.A., marges et indice de vente sur réalisations et prévisions.

- Définition du budget commercial annuel mensualisé par produit en C.A., marge et indices de vente.





Négociation Commerciale Grands Comptes



- Préparation des dossiers Centrales de référencement

- Entretiens de négociations et signature de contrats de coopération commerciale annuelle.





Animation d’équipes commerciales



- Encadrement, coaching d’équipes commerciales CEDEST : 5 Directions commerciales régionales et 40 commerciaux – BHS : 2 Régions et 14 Commerciaux.

- Définition des potentiels des secteurs commerciaux, des objectifs de vente et du plan de vente par secteur commercial.

- Définition et réalisation des argumentaires de vente.

- Mise en place de challenges, stimulation pour la force de vente.





