Philippe DROUET

De formation Ingénieur Agro-alimentaire, j’ai travaillé pendant plus de 20 ans dans ce domaine.

(Groupes internationaux comme Unilever ou Sara-Lee).



De 1999 à 2006, j’ai occupé la fonction de Directeur Industriel au sens large dans une filiale du groupe Sara-Lee en France.

J’étais en charge de l’activité industrielle ainsi que de la « supply-chain » aval (livraison-client).

Cette société au nom d‘EuroDough, aujourd’hui Cérélia, avait un chiffre d’affaire de 135 MM€, 3 usines et un effectif de 450 personnes.



Avec l'aide des directeurs de sites, nous avons :

- Géré les relations sociales (CE, DP, Comité de groupe, CHSCT)

-Optimisé des processus afin d'améliorer la productivité face à une demande variable (saisonnalité, activité promotionnelle, etc…)

-Mis en place le « LEAN » avec un management participatif

-Développé une politique salariale intégrant des éléments variables importants



En 2006, j’ai été promu PDG. En charge du plan à 1 an et du plan stratégique à 3/5ans, je devais également « délivrer » les résultats mensuels (CA, EBIT/ EBITDA et Cash Flow) demandé par la maison mère.

J’ai occupé cette fonction pendant 6 ans et développé l’activité à l’export, principalement en Italie, Portugal et Scandinavie.



Après un projet entrepreneurial en 2013, j’ai développé une activité de consultant auprès de sociétés de « Private-Equity » et un Family Office jusqu’à décembre 2015.



Je viens de terminer une mission comme directeur des Opérations chez Tipiak-Panification où je dirigeais plus de 100 personnes.



Mes principales qualités sont la conduite du changement, la maîtrise des coûts et le leadership.



Mes compétences :

Conduite du changement

Maîtrise du compte de résultat

Promotion de l'Innovation

Lean