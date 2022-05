Philippe DUBLÉ

Ayant acquis aujourd'hui plus de 20 années d'expériences en tant que dessinateur dans différents secteurs industriels tels que; la fabrication des cuisines professionnelles, la conception des machines spéciales, l'équipement des véhicules d'incendie, la fabrication des pièces de serrurerie, chaudronnerie, tôlerie et structure métallique.



Je recherche aujourd'hui un poste de dessinateur, dessinateur projeteur dans un domaine d'activité correspondant à mon expérience professionnel.



Je travail sur Autocad 2D et Solidworks 3D



Mes compétences :

Solidworks

Autocad

Dessin industriel

Corps

Siemens Hardware