Philippe DUBREIL

Chef de projet e-learning. En charge des outils pédagogiques numériques :



- création-développement,

- mise en œuvre et déploiement,

- administration et gestion,

- formation et animation des équipes pédagogiques



Formateur et Conseil en Informatique & Dématérialisation : stratégie, organisation, méthodes, outils, développement, déploiement, formation, accompagnement individuel & groupes.



Mes compétences :

Bureautique

Animation de réunions

Gestion de projet informatique

Animation, formation, pédagogie

Développement informatique

Direction de projet