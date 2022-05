Philippe DUCLAU

Un parcours atypique, ma permis d'accéder à un métier passionnant qui demande beaucoup d'investissement, mais offre la satisfaction de voir "vivre" les bâtiments grâce aux nouvelles technologies d'automatismes.

L'évolution permanente des systèmes électronique et informatique sont au quotidien mon occupation afin de proposer des solutions innovantes pour la gestion technique du bâtiment et la gestion énergétique.

En première ligne pour assister nos partenaires je leur apporte avec mon équipe un support technique et les conseils pour réaliser des installations souvent inédites.



Mes compétences :

Conférencier

Formateur

Visual Studio .NET

Audit énergétique

C.V.C

Gestion Technique du bâtiment

Auditeur EUbac