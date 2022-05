Philippe DUCROT

Bonjour,



Courtier en travaux sur le département du Rhône, je suis prestataire de services auprès des particuliers et des entreprises. Mon rôle est de faciliter la réalisation de tous vos projets d'habitat,dans le neuf et en rénovation.



Mon métier consiste à échanger et étudier avec vous, vos besoins en matière de travaux ou d'aménagement.



De présenter, dans les meilleurs délais, les professionnels compétents et disponibles, référencés au sein de mon réseau de partenaire, pour répondre au mieux à vos attentes.



Vérification des assurances professionnelles.



D'être le médiateur unique pour faciliter le dialogue entre vous et les professionnels du bâtiment.



Négociation des devis aux meilleures conditions



Assistance dans la recherche d’un financement



Assistance dans les démarches administratives (Eco PTZ, certificats d'économie d'énergie, crédits d'impôts...)



Gestion à distance des projets (résidences secondaires...)



Contrôle satisfaction qualité et offre de parrainage



Gagnez du temps et restez serein pour tous vos projets en faisant appel à votre courtier.



Mes compétences :

Bâtiment

COMMERCE

Commercial

Devis

Distribution

Grande distribution

Immobilier

Management

Négociateur

Réhabilitation

Rénovation

Représentant

Textile

Courtage

Gestion de projet