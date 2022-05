Dans le domaine du Génie Climatique (Travaux et Exploitation) pendant 47 ans, j'ai dirige de 2000 à 2012 la société Missenard-Quint B et notamment l'activité Missenard Climatique forte de ses 800 salariés.



Je suis en retraite depuis Octobre 2012 et ai des activités au sein du Tribunal de Commerce de SAINT QUENTIN et du LIONS Club de la même ville ainsi que dans des associations caritatives.



Mes compétences :

Bénévolat

BTP

Génie climatique

Lions Club

Management