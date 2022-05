Philippe DUFOSSÉ

Mes actions :

- Création d'identités visuelles

- Réalisation de supports de communication (logos, plaquettes, flyers, packaging, totem, flocage véhicule, habillage de façade ... )

- design d'interface web (stratégie, ergonomie, responsive web pour sites vitrines et e-business)

- Développement, intégration et maintenance de sites internet (HTLM5, CSS3, php/ javascript, Wordpress, Joomla...)

- Référencement naturel SEO

- Montage vidéo

- Prises de vue (équipement pro)



Mes compétences :

Développeur

Design

Webdesign

Gestion de projet

Html et Css

Design graphique