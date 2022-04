Florence LANGLAIS

Intérêt pour tout ce qui touche au graphisme et à la mise en page mais aussi à la vulgarisation et au côté attrayant, didactique voire ludique de la communication. D'où un plaisir particulier à la réalisation de documents comportant formes de découpe, pliages et autres jeux de mise en forme. Toute difficulté technique est pour moi un défi, une motivation supplémentaire !!!

Tout en restant parfaitement ouverte à la créativité, j'aime travailler dans la rigueur et la précision...



Mes compétences :

Infographie

PAO

Adobe Acrobat

Adobe Illustrator

Adobe Indesign

Adobe Photoshop

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Quark Xpress