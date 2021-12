Céline PUGNÈRE

A l'écoute de toute opportunité... salariée ou free-lance...



Infographiste de formation, je peux créer tous vos supports de communication imprimés et web, que vous soyez une entreprise ou un particulier.



L'image de votre entreprise, ou l'idée que vous voulez mettre en forme, est importante pour vous, confiez-moi votre communication et je vous proposerai la solution la plus appropriée. Personnalisés et adaptés à vos besoins, je vous propose logos, cartes de visite, plaquettes, flyers, affiches ou faire-part...



Mes compétences :

Graphisme print et web

Infographie

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Wordpress