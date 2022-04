Anne-Lise BLOT

Convaincue de l'influence de notre alimentation moderne sur notre santé, la nutrition est un domaine qui me passionne.

Je suis fortement attachée aux valeurs humaines et environnementales et j'ai la chance de faire un métier à l'interface de différents services afin d'apprendre tous les jours, d'utiliser mes qualités relationnelles et de faire avancer les projets. J'aime la nouveauté, j'ai ainsi suivi le master en management de l'innovation ce qui me permet de développer de nouveaux produits en alliant ma rigueur scientifique à ma créativité. Il n'y a ainsi pas de routine!

J'ai également eu l'opportunité de participer à la plateforme AFNOR / MPI (aujourd'hui MADEELI) sur la normalisation du management de l'innovation avec une vingtaine d'entreprises de secteurs d'activité variés ce qui fut très enrichissant.



Mes compétences :

Gestion de projet

Nutrition

Recherche et Développement

Compléments alimentaires

Santé

Chef de projet