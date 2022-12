Virginie ESTRADA

COMPETENCES CLES :



- 10 ans d’expérience en tant responsable visuel (Merchandising) dans différentes enseignes commerciales (GMS, GSS)

- Management, formation et encadrement des équipes de vente

- Maitrise des techniques de communication et de merchandising

- Sens du commerce et culture du résultat

- Analyse chiffrée des ventes et mise en place de plans d’action

- 3 ans d’expérience en infographie et communication visuelle



Mes compétences :

Flash - Dreamweaver - Autocad - 3DS Max

Photoshop - Illustrator - Xpress – Indesign