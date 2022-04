Jean-Michel CORREIA

Je suis quelqu'un d'intelligent et aussi idéaliste. Je suis un peu introvertis, ce qui me donne une apparence froide et distante. Mais au fond de moi même, je recherche à entrer en communication avec les autres.

Je suis aussi quelqu'un de généreux car j´ aime bien me rendre utile et rendre service aux autres. Je suis un être spécial, car quand je vois les autres tout à leur bonheur, je m´en réjouit aussi.



J´aime les voyages parce j´apprécie le changement et les nouvelles expériences. Ma principale qualité est ma capacité intellectuelle très vive. Je suis quelquefois très têtu. Quand je suis persuadé que j´ai raison, personne ne pourra me faire changer d'avis. Mais je suis quelqu'un de très tolérant. Il m´arrive parfois de prendre des décisions hâtives, qui frisent l'incorrection et ensuite je me regale du succés de l´avoire fait...





Mes compétences :

Bts Instalation de panneau solaire

Maintenance

Automaticien

Comerciale